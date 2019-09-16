  • Директором парка «Зарядье» назначили экс-телеведущего

    16 сентября 2019, 17:31

    Дарья Бунякова

    Бывший заместитель министра культуры Иван Демидов стал новым главой московского парка «Зарядье». Об этом сообщили на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
    Директором парка «Зарядье» назначили экс-телеведущего

    «Парк Ангелов» на месте сгоревшей «Зимней вишни» сняли с воздуха. Видео

    Подробнее

    «Назначены директора следующих учреждений: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы „Парк ‚Зарядье‘“ — Демидов Иван Иванович», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что кадровые решения были сделаны Департаментом культуры города. Раньше парком руководил Павел Трехлеб, который теперь будет главой «Центрального парка культуры и отдыха имени Горького».

    Иван Демидов начал свою карьеру на телевидении. В разные годы он работал режиссером программы «Взгляд», ведущим «Музыкального обоза», а также продюсером и медиаменеджером.

    В 2012 году Демидов был назначен на должность замминистра культуры. Пост он покинул спустя год по собственному желанию.

    Парк «Зарядье» открыли в Москве в 2017 году. Церемонию приурочили к празднованию 870-летия столицы. Новое общественное пространство за годы работы уже посетили более 18 миллионов человек.