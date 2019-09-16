Директором парка «Зарядье» назначили экс-телеведущего

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«Назначены директора следующих учреждений: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы „Парк ‚Зарядье‘“ — Демидов Иван Иванович», — сказано в сообщении.

Отмечается, что кадровые решения были сделаны Департаментом культуры города. Раньше парком руководил Павел Трехлеб, который теперь будет главой «Центрального парка культуры и отдыха имени Горького».

Иван Демидов начал свою карьеру на телевидении. В разные годы он работал режиссером программы «Взгляд», ведущим «Музыкального обоза», а также продюсером и медиаменеджером.

В 2012 году Демидов был назначен на должность замминистра культуры. Пост он покинул спустя год по собственному желанию.

Парк «Зарядье» открыли в Москве в 2017 году. Церемонию приурочили к празднованию 870-летия столицы. Новое общественное пространство за годы работы уже посетили более 18 миллионов человек.