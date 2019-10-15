Директора-вымогателя уволили из школы в Нижневартовске

«Контракт действительно не будет продлен. Основных причин две: неоднократные нарушения в области финансово-хозяйственной деятельности и большое количество жалоб на действия руководителя со стороны учителей и родителей», — сообщил директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин.

Как сообщил источник Ura.ru, уволить Титову решили давно. У директора уже было два дисциплинарных взыскания, а за время ее работы в другие школы перевелись выдающиеся педагоги.

Ранее Титова, чтобы избежать увольнения, пыталась собрать подписи в свою поддержку, запугивая родителей.