  • Директора-вымогателя уволили из школы в Нижневартовске

    15 октября 2019, 18:13

    Ирина Нагайникова

    Родители обвинили Светлану Титову, директора школы в Нижневартовске, в вымогательстве и легализации поборов. Женщину уволили, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местный департамент образования.

    «Контракт действительно не будет продлен. Основных причин две: неоднократные нарушения в области финансово-хозяйственной деятельности и большое количество жалоб на действия руководителя со стороны учителей и родителей», — сообщил директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин.

    Как сообщил источник Ura.ru, уволить Титову решили давно. У директора уже было два дисциплинарных взыскания, а за время ее работы в другие школы перевелись выдающиеся педагоги.

    Ранее Титова, чтобы избежать увольнения, пыталась собрать подписи в свою поддержку, запугивая родителей.