Директора в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении школьника

Речь идет о школе № 4 в ауле Кызыл-Покун.Жалобу на директора написал родитель одного из 12-летних учеников. Он утверждал, что руководитель учебного учреждения применил к ученику физическую силу. Из-за чего случился конфликт, не уточняется.

После этого директора временно отстранили от работы. Такое решение принял глава администрации Малокарачаевского района, куда входит населенный пункт. Проводится служебная проверка.

Создана специальная комиссия при администрации, которая займется расследованием. Встреча с родительским комитетом и коллективом учителей уже прошла.

Ранее скандал произошел в одной из школ Хабаровска. Там уборщица подралась с учеником. Женщина обвинили в случившемся семиклассника. По ее словам, он вел себя по-хамски и обозвал сотрудницу. После случившегося ее уволили. Она попросила прощения у класса, в котором произошла драка и у мальчика. Женщина ждала извинений и от него, но он не стал просить прощения.