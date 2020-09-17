Директора центра подготовки сборных РФ задержали по делу о крупной растрате

Директора центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова задержали в рамках расследования дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Да, Александр Кравцов задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ „Присвоение или растрата в особо крупном размере“», — приводит РИА «Новости» слова Меркачевой.

Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Кравцова отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Меру пресечения в отношении спортивного чиновника выберут в ближайшее время. Как пишет ТАСС со ссылкой на Меркачеву, Кравцова подозревают в том, что он устроил несколько человек на работу, а они ничего не делали, но получали зарплату. Правозащитница подчеркнула, что у чиновника есть доказательства, что эти люди выполняли свою работу.

Кравцов занимает должность директора центра подготовки сборных команд России с 2009 года.