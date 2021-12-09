Директора строительной фирмы на Кузбассе ждет суд за сокрытие налогов на 27 млн рублей

Кузбасский суд рассмотрит дело 39-летнего директора коммерческой фирмы, который обвиняется в сокрытии налогов на сумму более 27 миллионов рублей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

По информации следствия, мужчина продал имущество фирмы за 13,1 миллиона рублей, но при этом не погасил имеющуюся задолженность. Он целенаправленно уменьшил имущество организации, за счет которого должно было производиться взыскание недоимки по налогам.

«Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств», — отметили в ведомстве.

На имущество организации наложен арест на сумму около 11,2 миллиона рублей.