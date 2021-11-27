Директора шахты «Листвяжная» отправили в СИЗО после гибели 51 человека

Центральный районный суд Кемерова поддержал ходатайство СК и арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова после ЧП со взрывом метана. Он пробудет в СИЗО до 25 января 2022 года, сообщил «Интерфакс».

Махракова обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности после гибели 51 человека на шахте, которой он руководил. Ранее во время заседания он заявил, что не признает своей вины.

До этого суд отправил в изолятор на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Сегодня изберут меру пресечения еще трем фигурантам этого дела.

Правоохранители завели уголовные дела после взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Барыкин распорядился передать их в центральный аппарат ведомства.

Во время ЧП на шахте погиб 51 человек, более 60 получили травмы и отравления. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее большой бедой. В Кемеровской области со вчерашнего дня объявили траур.