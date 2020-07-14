Директора парка «Тайган» признали виновным за искусанную львом гостью. Но тот благодарен судье за решение

Директора парка «Тайган» Олега Зубкова признали виновным в оказании небезопасной услуги, во время которой туристку покусал лев. Руководитель сафари-парка доволен решением судьи и благодарен за него.

«Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении на сайте Следственного Комитета Крыма. Кировчанку Ольгу Соломину покусал лев, когда она положила животному руку на гриву. После работы следствия директора парка арестовали на два месяца.

Зубкова признал виновным Белогорский районный суд. Теперь руководитель парка должен заплатить штраф. Однако директор рассказал «360», что он получил от судебного процесса то, что хотел.

«Судья приняла наименьшее осуждающее решение — это штраф, при чем он не максимальный, а сниженный до 400 тысяч рублей. Я благодарен судье», — поделился Зубков. Насчет обжалования приговора директор пока не сказал, готова ли защита это делать.

«Мы будем советоваться с адвокатами на предмет обжалования», — пояснил Зубков.