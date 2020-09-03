Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Задержание, как указано в материале, связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД «Тверской». В суд его доставят в пятницу.

«Его задержали, (когда) он просто шел по улице, ни на каком публичном мероприятии. Объяснили причину задержания — статья 20.2. Не назвали, правда, часть», — цитирует агентство Буракову.

Координатор организации Татьяна Усманова сообщила в Twitter-аккаунте, что Пивоварова задержали в центре столицы в районе Петровки.

Организация «Открытая Россия» была основанная бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу ряда иностранных НКО, которые связаны с организацией.