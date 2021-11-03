Директора оренбургской фирмы обвинили в сокрытии налогов
Женщина осудят за сокрытие налогов в Оренбурге
В Оренбурге пойдет под суд женщина-руководитель фирмы, утаившая от государства более трех миллионов рублей налогов. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональный Следком.
С сентября прошлого года по июнь нынешнего обвиняемая, используя счета других организаций, утаила 3 300 000 рублей. Эти деньги должны были быть выплачены в виде налогов, сборов и страховых взносов.
Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия, женщина признала свою вину и полностью возместила нанесенный ущерб.