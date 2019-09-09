Директора омской гимназии уволили после травли ученика

Омская гимназия № 62 попрощалась со своим директором после длительного конфликта с мамой одного из бывших учеников Натальей Граф. Женщина заявила, что ее сына в учебном заведении травили.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе горадминистрациии, ситуация достигла своего апогея. Решить ее можно было лишь таким путем.

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«После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову», — привели в пресс-службе слова мэра Омск Оксаны Фадиной.

Глава города отметила, что Дюкова является педагогом с большим опытом, «неплохим администратором». В целом гимназия, по мнению Фадиной, находится на хорошем счету. Однако «учитель должен слышать и чувствовать родителей», которые пытаются защитить ребенка.

«И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так», — заявила градоначальница.

Фадина сообщила, что поручила директору городского департамента образования Ларисе Ефимовой создать совет по этике. В него будет входить руководство школ, специалисты института развития образования, психологи, ветераны педагогического труда. В обязанности совета будет входить принятие решения по подобным случаям.

Наталья Греф в конце 2018 года рассказала о конфликте с директором гимназии № 62 и ее учителем. По словам женщины, они затравили и ее сына. Граф после случившегося была вынуждена перевести мальчика в другую школу.