Директора одной из организаций Пензы осудили за махинации

В Пензе суд вынес решение директору одного из обществ с ограниченной ответственностью Каменского района сразу за три преступления. По словам представителя пресс-службы регионального СУ СКР, все они связаны с незаконным получением денег. Об этом написал сайт «Пенза-пресс».

Следствие установило, что мужчина выдавал справки 2-НДФЛ с неправдивыми сведениями о размере зарплаты. Он также вносил в трудовые книжки некоторым лицам записи о том, что они якобы работают в организации. За такие услуги руководитель фирмы получил от трех человек по 15 тысяч рублей.

Подсудимому вынесли решение в виде лишения свободы на два года с испытательным сроком в три года. Приговор пока не вступил в действие.