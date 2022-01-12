Директора «Ленкома» заподозрили в финансовых махинациях

Руководство московского главка СК РФ изучит обращение журналиста Андрея Караулова, заявившего об офшорах у директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Караулов обвинил Варшавера в нелегальных сделках и попытках рейдерского захвата госимущества.

«Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве тщательно изучить доводы журналиста и доложить о результатах проведенной работы», — сообщил СК. Ранее в интервью Караулову дочь Марка Захарова Анастасия заявила, что Варшавер снимает с репертуара его спектакли и пытается вычеркнуть имя ее отца из театра.

В свою очередь Варшавер отметил, что в прошлом году в театре уже проходила проверка по закупкам и ничего не нашла. По заявлениям Караулова он сам намерен обратиться в Следственный комитет и надеется, что он и Захарова отплатят за «грязную ложь».

Обозреватель драматического театра, театральный критик Алексей Киселев напомнил ранее «360», что театр — это конфликтная зона, где постоянно происходят конфликты поколений, а также и бюрократические.