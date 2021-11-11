Директора фирмы в Черкесске осудят за сокрытие от налогов более 88 миллионов рублей

В Карачаево-Черкесии гендиректор фирмы пойдет под суд за укрытие от налогов свыше 88 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Глава предприятия на протяжении двух лет подавал недостоверные налоговые декларации. С января 2015 года по июнь 2016 года он указывал в налоговых декларациях ложные сведения о якобы полагающихся фирме налоговых вычетах, хотя операции с коммерческими организациями были фиктивными и происходили только на бумаге. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.