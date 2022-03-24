Директора аптеки задержали за незаконную продажу наркотических препаратов во Владивостоке

Во Владивостоке накануне был задержан директор аптеки, которая находится на улице Надибаидзе. Следствие полагает, что мужчина причастен к незаконной продаже наркотических препаратов. Об этом сообщило ИА Nation News.

Как уточнили в следственном управлении следственного комитета РФ по Приморскому краю, во время обыска в аптеке были найдены сильнодействующие препараты «Лирика». Данное лекарство можно продавать исключительно по рецепту, однако в этой аптеке его реализовывали за три-четыре тысячи рублей за несколько таблеток.

Для того, чтобы скрыть наличие препарата, фармацевты срезали товарные знаки и доставали его из-под полы. Расследование по незаконному сбыту наркотических лекарств продолжается.