Директор зоопарка Петербурга рассказала, как животные перенесли самоизоляцию

Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба рассказала, как животные перенесли режим самоизоляции, введенный по причине распространения коронавируса.

По ее словам, в этот период сотрудники наоборот болели меньше чем обычно. Она призналась, что труднее всего было смириться с отсутствием посетителей, пишет «Петербургский дневник».

«Большинство животных без зрительского внимания все-таки скучало. У них даже началось что-то вроде депрессии. Поэтому первых посетителей мы приняли с огромной радостью», — призналась Скиба.

Она рассказала, что за последнее время зоопарк получил из Чехии манулов и в ответ отослал зайцев и лягушек. Также львинохвостый макак прилетел из Парижа. Помимо прочего, капибара прибыла из Швеции.