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    14 августа 2020, 13:18

    Директор зоопарка Петербурга рассказала, как животные перенесли самоизоляцию

    Полина Петрова

    Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба рассказала, как животные перенесли режим самоизоляции, введенный по причине распространения коронавируса.
    Директор зоопарка Петербурга рассказала, как животные перенесли самоизоляцию

    По ее словам, в этот период сотрудники наоборот болели меньше чем обычно. Она призналась, что труднее всего было смириться с отсутствием посетителей, пишет «Петербургский дневник».

    «Большинство животных без зрительского внимания все-таки скучало. У них даже началось что-то вроде депрессии. Поэтому первых посетителей мы приняли с огромной радостью», — призналась Скиба.

    Она рассказала, что за последнее время зоопарк получил из Чехии манулов и в ответ отослал зайцев и лягушек. Также львинохвостый макак прилетел из Парижа. Помимо прочего, капибара прибыла из Швеции.

    Новости SMI.FM