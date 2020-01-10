Директор World of Tanks создаст партию к выборам в Госдуму

Учредительный съезд должен пройти 5 марта. В оргкомитет кроме Вячеслава Макарова войдут гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько и замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин.

Сам Макаров рассказал газете, что уже в 2020 году собирается побороться за места в региональных парламентах. Если получится выполнить эту задачу, то дальше в планах — выборы в Госдуму в 2021 году.

Директор по продукту World of Tanks отметил, что особенностью партии будет мобильное приложение. Его сделают на основе технологии Blockchain. Именно с помощью него участники партии будут осуществлять внутреннее голосование. При этом в организацию хотят пригласить разработчиков крупных региональных IT-компаний.

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — подчеркнул Макаров.

World of tanks — одна из наиболее популярных в мире онлайн-игр, где участник может попробовать свои силы в боях легендарных танков.