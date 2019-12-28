Директор ВЦИОМ назвал главную ценность в жизни россиян

Данные опроса показали, что 90% соотечественников называют семью главной ценностью. Причем не Родину и не мать, а именно семью, подчеркнул руководитель организации.

«Очень высокая удовлетворенность отношениями в своих семьях у людей. Поэтому здесь что-то сдвинуть, что-то изменить, вы понимаете, какие последствия будут?» — отметил Федоров.

Сейчас 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии. Хотя несколькими годами ранее процент был значительно ниже, потому что люди выступали против вмешательства государства в семью. По словам директора ВЦИОМ, закон должен защищать не только женщин, но и всех граждан. Он напомнил, что многие женщины сильные, поэтому «некоторым мужикам тоже достается».

«Защищать мы должны не по принципу пола, давайте тоже до абсурда не доходить», — отметил Федоров.

По его мнению, закон должен защищать от неправомерных и неправосудных действий. Не важно, кого обидели по гендерному принципу, отметил директор. Главное, чтобы все помнили про существование права, защиты и безопасности.