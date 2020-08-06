Директор «Турпомощи» рассказал, какие страны борются за российских туристов
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что зарубежные туроператоры активно борются за привлечение российских туристов на свои курорты. Об этом сообщило РИА ФАН.
«В последние годы российский турпоток стал предметом, за который в буквальном смысле стали воевать. Поэтому все страны — в туристском плане ориентированные, имеющие в своем ВВП серьезных доход от туризма — безусловно, являются участниками этой борьбы за поток российских туристов», — обратил внимание специалист.
Он перечислил европейские страны, которые борются за российских туристов: Хорватия, Черногория, Болгария, Италия, Испания. В этот перечень входят прибалтийские республики, страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам и Таиланд.