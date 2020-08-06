Директор «Турпомощи» рассказал, какие страны борются за российских туристов

«В последние годы российский турпоток стал предметом, за который в буквальном смысле стали воевать. Поэтому все страны — в туристском плане ориентированные, имеющие в своем ВВП серьезных доход от туризма — безусловно, являются участниками этой борьбы за поток российских туристов», — обратил внимание специалист.

Он перечислил европейские страны, которые борются за российских туристов: Хорватия, Черногория, Болгария, Италия, Испания. В этот перечень входят прибалтийские республики, страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам и Таиланд.