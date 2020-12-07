Директор Центра культуры Донбасса рассказала об уничтоженной шахте

По словам женщины, разрушение до основания того, что еще могло бы послужить, указывает на страх украинских правителей перед жителями Донбасса. Ни одну другую ликвидированную шахту региона не сравняли полностью с землей, не оставив никаких следов.

Как считают местные жители, такие действия убили не шахту, а весь город, где живет более 20 тысяч человек. Помимо прочего, в населенном пункте есть шесть детских садов, три общеобразовательных школы, работающих в две смены, музыкальная школа, две библиотеки и клуб.

После уничтожения шахты прекратили свою работу ПАО «Ирминский завод гидрооборудования», ВАТ «Завод металлоизделий», ПАО «ОФ Стахановская».

85 лет назад шахтеры поставили знаменитый рекорд. Парторг Константин Петров предложил схему, согласно которой Стаханов рубил уголь, двое крепильщиков шли за ним, а нужный специалист подавал вагонетки для вывоза нарубленного угля и организовывал его погрузку и транспортировку. Работали ночью, так как в это время суток больше порожняка, и никто не мог помешать трудиться.

Эффективная организация трудового процесса позволила Стаханову нарубить 102 тонны угля, что составило четырнадцать норм. Через несколько дней достижение перекрыли Мирон Дюканов и Дмитрий Концедалов, которые добыли 115 и 125 тонн угля соответственно. В сентябре Стаханов достиг более высоких показателей. Сперва он нарубил 175, потом 227 тонн, а следом — 321 тонну угля.