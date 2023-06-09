Общество 09 июня 2023, 18:15 Директор центра исследований рынков алкоголя Дробиз назвал пиаром идею ввести госмонополию на спирт

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На фоне массовых отравлений сидром в России многие депутаты выступают с инициативами по контролю алкогольного рынка, одна из них касается введения госмонополии на спирт. Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Ридусом» назвал эти идеи пиаром.

По его словам, государственная монополия на производство спирта в стране уже действует. На сегодняшний день около 90% всей продукции принадлежит государству и поставляется Росспиртпромом, Татспиртпромом и Башспиртом.

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Дробиз отметил, что никакого смысла в подобных предложениях нет.