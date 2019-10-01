Директор центра Блохина назвал условие увольнения врачей

Заявления об увольнении врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина будут рассмотрены. Руководство подпишет бумаги, если такое положение дел не навредит больным. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди.

«Настаиваем, чтобы их подписали»: врачи онкоцентра Блохина передали заявления на увольнение Подробнее

«Рассмотрю [заявления], какая там формулировка, необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены и ухожены, охвачены заботой и медицинской помощью со стороны клиники. Если это не будет нарушено, то желающим с правильной формулировкой об увольнении я их просьбу удовлетворю», — заявил Стилиди во время пресс-конференции по этому вопросу.

Скандал разгорелся после того, как четверо врачей из НИИ онкологии и гематологии записали видеообращение с требованием уволить новое руководство медучреждения. В противном случае онкологи пообещали уволиться.

Утром во вторник стало известно, что десять врачей НИИ передали Стилиди заявления об увольнении. При этом по словам онколога Максима Рыкова, такие же документы также готовят еще несколько врачей, а также медсестеры.

В свою очередь, Стилиди на пресс-конференции говорил только о пяти заявлениях врачей.