Общество 02 марта 2023, 15:04 Директор Trust&Safety «Авито» Рыбинцев рассказал, как защитить свой аккуант при онлайн-покупках

Читать 360tv в

Директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, как защитить свой аккуант от взломщиков на маркетплейсах и онлайн-площадках при покупке товаров.

В первую очередь, по словам эксперта, следует установить функцию «Безопасный вход».

Реклама

«Мы советуем бережно относиться к защите своего аккаунта: установить надежный пароль и подключить функцию „Безопасный вход“, чтобы каждый вход с нового устройства подтверждался при помощи кода из sms или пуш-уведомления», — сказал Рыбинцев.

Кроме того, не стоит передавать другим лицам свои персональные данные, включая номер телефона и информацию о платежных картах. Общаться с представителем компании лучше всего на самой площадке, а не через мессенджеры, добавил эксперт.