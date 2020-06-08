Директор театра Армена Джигарханяна опроверг слухи об инсульте актера
Директор театра под руководством Армена Джигарханяна Елена Гильванова опровергла сообщение о том, что актер перенес инсульт. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, Джигарханян находится у себя в квартире в Староконюшенном переулке. Он не жалуется на самочувствие и планирует вернуться к работе в августе.
Ранее в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали с инсультом и медики оценивали его состояние как тяжелое.