Директор театра Армена Джигарханяна опроверг слухи об инсульте актера

По данным издания, Джигарханян находится у себя в квартире в Староконюшенном переулке. Он не жалуется на самочувствие и планирует вернуться к работе в августе.

Ранее в СМИ появилась информация, что актера госпитализировали с инсультом и медики оценивали его состояние как тяжелое.