Директор тату-салона оценил набирающие популярность татуировки с QR-кодами

Россияне начали набивать татуировки с QR-кодами. Директор одного из тату-салонов Александр Тюряков считает, что это не очень удачная идея. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он рассказал, что старается объяснять своим клиентам, что татуировка - это на всю жизнь. И неизвестно, сколько времени QR-коды будут актуальны. Кроме того, в таком рисукне множество элементов. Если пропустить хотя бы маленькую точку, QR-код считываться не будет. Более того, этому могут помешать и даже самые минимальные повреждения на коже, например, маленькая царапинка.

«Вот, вчера пришла девушка и просила нанести на кожу ей этот самый QR-код. Мы ей все объяснили, что нет пока ясности, насколько долго будет действовать этот QR-код. В разговоре пришли к согласию, что QR-код пока лучше нанести хной», — заключил Тюряков.