Общество 10 августа 2023, 12:15 Директор стройкомпании Лозовский спрогнозировал рост цен на вторичное жилье на фоне падения рубля

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В России вырос спрос на покупку вторичного жилья на фоне нестабильного курса рубля, это приведет к росту цен на готовые квартиры. Об этом сообщил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, россияне боятся падения курса российской валюты до 100–110 рублей за доллар и инвестируют свои накопления в недвижимость, что формирует спрос на рынке, сообщил «ФедералПресс».

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Лазовский также подчеркнул, что повышение стоимости квартир в новых ЖК следует ожидать уже в четвертом квартале 2023 года или в начале 2024 года.