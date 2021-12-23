Директор строительной компании на Кубани хотел подкупить полицейского из Крыма

Руководитель строительной фирмы из Краснодарского края попался на взятке. Он предложил инспектору отдела по вопросам миграции денежную сумму в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По данным пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, полиция проверила фирму мужчины и выяснила, что он привлекал к работе иностранных граждан без наличия необходимых документов. Правоохранители подняли вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Чтобы избежать ответственности, руководитель предложил взятку, но тут же был задержан оперативными сотрудниками МВД по Крыму.

На жителя Краснодарского края завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за бездействие».

Свою вину директор фирмы признал полностью. Сейчас он отправлен под домашний арест.