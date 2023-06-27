Общество 27 июня 2023, 16:36 Директор Sportzania Пугачев: родители, которые иногда отдыхают без детей, могут восстановить ментальное здоровье

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Генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев в разговоре с ИА RuNews24.ru объяснил, почему родителям иногда важно устраивать отдых без детей.

Как отметил эксперт, таким образом родители проявят заботу о своем физическом и ментальном здоровье. Подобный отдых позволит взрослым лучше заботиться о своих детях и восстановить энергию.

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Кроме того, отдых вдвоем даст возможность восстановить личные отношения со второй половинкой. В семьях, где родители время от времени отдыхают наедине, отношения более крепкие и счастливые.

Пугачев порекомендовал родителям не впадать в чувство вины, обеспечив при этом надежную опеку для детей во время их отсутствия дома.