Директор «Сколково» рассказала о развитии российской энергетики
Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково, заявила, что после пандемии коронавирусной инфекции необходимо восстанавливать экономику по «зеленому» курсу. Это поспособствует развитию нашей страны. Об этом сообщила НСН.
Она считает, что Россия имеет большой потенциал для развития зеленой, водородной и ветровой энергетик.
«Развитие проектов в Арктике может быть более выгодным, чем проекты в Сахаре. Эти проекты способны трансформировать всю экономику страны. Развитие „зеленой“ энергетики может сформировать новую национальную идею», — объяснила Митрова.