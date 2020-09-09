Директор «Сколково» рассказала о развитии российской энергетики

Она считает, что Россия имеет большой потенциал для развития зеленой, водородной и ветровой энергетик.

«Развитие проектов в Арктике может быть более выгодным, чем проекты в Сахаре. Эти проекты способны трансформировать всю экономику страны. Развитие „зеленой“ энергетики может сформировать новую национальную идею», — объяснила Митрова.