Директор школы в Великих Луках объяснила обмороки на линейке волнением

Директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская заявила, что ученики могли упасть в обморок, потому что переволновались. Она также объявила, что взрослые своими вопросами сделали только хуже.

Директор уверена, что дети просто переволновались в тот день. И когда взрослые стали замечать побледневшие лица, то только усугубили положение своими расспросами. Об этом Демиховская рассказала в интервью сайту kp.ru. Также по ее словам, скорую вызвали, когда стало плохо уже большому количеству детей, но до машин школьники дошли самостоятельно, сознание никто не терял.

«Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: „Тебе плохо?“ А тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — заявила Демиховская.

Также директор опровергла слухи о том, что якобы линейка продолжилась после случившегося. Оказалось, что мероприятие сразу «свернули». Кроме того, стало известно, что две семьи отказались приводить детей в школу до выяснения причин. Демиховская отметила, что решению родителей никто не препятствовал.

Накануне одна пострадавшая школьница рассказала, что почувствовала перед тем, как начала падать.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после госпитализации 13 школьников в Великих Луках.