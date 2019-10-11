Директор школы в Тюмени осудила учителя ОБЖ за скандал с детьми

Ни один учитель не имеет права поднимать на своих учеников руку и нецензурно выражаться при них. Об этом «360» заявила директор школы № 2 в Тюменской области Ирина Ивановна, где преподаватель основ безопасности жизнедеятельности орал на детей и бил их.

Директор отметила, что учитель должен держать себя в руках, даже если школьники ведут себя плохо.

В любом случае вы понимаете, что ученики — это дети. Как бы они не доводили, ни одному педагогу не позволено ни правилами служебного поведения, ни общечеловеческими правилами нецензурно выражаться и применять физическую силу Ирина Ивановна директор школы.

Она также подтвердила его увольнение. «Он уволен по статье», — сказала Ирина Ивановна.

Ранее стало известно о его отстранении от работы. Скандал произошел после того, как в соцсеть попали кадры, где учитель ОБЖ из боровской школы № 2 эмоционально пытается донести до учеников, что они не особенные и просто «давно не получали».

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«Кто из нас особенный, ты особенный, что ль? Или ты особенный? Не бил вас никто? А я буду», — в порыве гнева обращается он к детям.

Мужчина стал работать учителем только в сентябре. Между тем, другие ученики школы № 2 рассказали, что класс, с которым занимался преподаватель, является проблемным. У других школьников проблем с учителем ОБЖ не было.