Директор школы в Миассе объяснил, почему в туалетах нет перегородок

Новые унитазы в одной из школ Миасса стали причиной насмешек над мэром города Григорием Тонких. Директор учебного заведения в беседе с «360» пояснила, что работа еще не доделана.

Руководитель школы № 23 Елена Мерясева рассказала, что в Instagram Тонких опубликованы «рабочие фотографии».

«Григорий Михайлович (Тонких — прим. ред.) немного поторопился. <…> Перегородок пока нет. <…> Все доделаем, все будет замечательно. Те туалеты, которые сделаны, будут оборудованы кабинками. Все доведем до ума. В течение недели точно сделаем», — пообещала она.

По словам Мерясевой, в школе сейчас есть мужской и женский туалеты. Они закрываются на защелку. Перегородки отсутствуют в женском.

«У нас не общий туалет, где два унитаза», — подчеркнула директор.

Глава Миасса обратил внимание на тот факт, что проблема изначально заключалась совсем в другом.

«Все это время дети ходили в холодную уборную, и этот вопрос никто не решал», — сказал Григорий Тонких.

На состояние школьного туалета, указано в его посте в Instagram, чиновник обратил внимание в конце прошлого учебного года.

«Вообще, по деревням сплошь и рядом такие картины — туалеты на улице. Для сельских школ проблема актуальная, причем по всей России», — заявил в разговоре с «360» Тонких.

Пользователям соцсетей отчет градоначальника о проделанной работе не понравился. В комментариях к записи они назвали проведенный ремонт «показухой» и «позорищем», указав на отсутствие перегородок.