Директор школы в Южном Уэльсе ввел полный запрет на юбки

Директор школы в Южном Уэльсе Ли Джарвис решил ввести запрет на ношение юбок в школе. Он известил об этом родителей учащихся по электронной почте. Об этом сообщило агентство Daily Mail.

Причиной такого решения послужила соответствующая длина юбок, которые носят школьницы. Новые правила разрешают появляться в школе только в брюках или шортах.

««Несмотря на то, что мы пытаемся привить учащимся умение носить школьную одежду и выпускаем юбки со школьными значками соответствующей длины, мы не смогли обеспечить соблюдение учащимися регламентированной одежды на занятиях. Таким образом, мы пришли к выводу, что этот предмет одежды должен быть исключен из нашей политики в отношении униформы с сентября и заменен шортами на заказ для жаркой погоды или же брюками», — сообщил директор в письме родителям школьников.

Многие родители негативно отнеслись к такому нововведению, так как уже купили дочерям одежду на будущий учебный год. Они считают, что далеко не все ученицы должны попадать под запрет.