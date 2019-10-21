Директор школы уволился из-за побитой за напоминание о «домашке» девочки

«Директор школы уволилась. Министр образования области ее отставку принял», — рассказали в пресс-службе правительства.

Школу проверят на Сахалине после избиения ученицы за напоминание о «домашке» Подробнее

Временно исполнять обязанности директора будет заместитель по воспитательной работе. При этом родители учеников собирают подписи против ухода Сыругиной.

В школе по поручению региональных властей проводится служебная проверка, добавили в администрации. Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова встретилась с педагогическим коллективом и родителями учеников класса, в котором учится пострадавшая девочка.

Семь одноклассников напали на четвероклассницу 15 октября, после уроков, на крыльце школы. Девочка получила сильные травмы, у нее болела голова, до дома пришлось ехать на такси. Вскоре ей понадобилась госпитализация из-за сотрясения мозга.

Сейчас сотрудники прокуратуры и Следственного комитета проводят в школе проверки. Ситуацию держат под личным контролем Мурашова и детский омбудсмен Любовь Устиновская.

Оказалось, сверстникам не понравилось, что на последнем уроке девочка напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание.