Директор школы покрывала физрука, которого обвиняют в развращении школьниц в Югре

Бывший директор школы в Нижневартовске знала о преступлениях учителя физкультуры — его обвиняют в развращении пяти учениц. Несмотря на это, она покрывала своего сотрудника. Теперь следователи возбудили против нее уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщили на сайте СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Следователи возбудили уголовно дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» против экс-директора школы, учителя физкультуры которой обвинили в развращении учениц.

По версии правоохранителей, подозреваемая, которая с 2015 по 2018 год занимала должность директора одной из средних школ Нижневартовска, нарушила устав учебного заведения и федеральный закон.

Как глава школы, она должна была обеспечить безопасность учеников и сообщить полицейским о правонарушениях в отношении несовершеннолетних школьниц.

«…будучи осведомленной о совершении учителем физической культуры противоправных действий против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении двух учениц, действуя из иной личной заинтересованности, не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции», — сказано в сообщении СК.

Следователи отметили, что такой поступок бывшего руководителя школы повлек за собой тяжкие последствия: учитель физкультуры продолжил совершать преступления в отношении других учениц. Кроме того, из-за сокрытия информации полицейские не смогли обеспечить защиту потерпевших девочек.

Ранее стало известно, что физрук одной из школ Нижневартовска 2015 по 2020 год неоднократно насиловал и развращал своих учениц, На данный момент известно о пяти девочках, которые пострадали от его действий. Против учителя возбудили сразу два уголовных дела — по статьям «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Сейчас физрук находится под стражей.