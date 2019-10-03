Директор школы объяснил слухи о «бойцовском клубе» дракой пятиклассников
Драку в московской школе назвали бойцовским клубом. Полиция начала проверкуПодробнее
В итоге все переросло в драку двух пятиклассников. Об этой ситуации руководство учебного заведения сообщило родителям детей и связалось с правоохранительными органами.
«В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов. Хотелось бы отметить, что никакого бойцовского клуба в стенах школы нет», — подчеркнула она.
Сообщения о том, что в старшеклассники устроили в школе бойцовский клуб, где заставляют выступать младших школьников, делая на них ставки, появился после публикации видео в Telegram-канале Baza. На появившихся кадрах видно, что дерется толпа школьников. Часть участников конфликта снимает происходящее на мобильные телефоны.