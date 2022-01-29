Директор школы на Урале объяснил, почему учитель задал детям прочесть эротическую сказку Пушкина

Директор МБОУ СОШ № 3 города Режа прокомментировала историю с тем, что учительница этой школы задала детям в качестве домашнего задания сказку поэта Александра Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей», которая содержит эротический подтекст. Она отметила, что в ее юные годы почти никто и не подозревал, что сказки этого прославленного поэта могут говорить о таких вещах.

«Мы получили образование, в котором даже не могли подумать, что у Пушкина могут быть такие произведения. Может быть, по невнимательности, может быть, автоматически человек набрал не ту сказку», — сказала она.

Директор добавила, что учитель сейчас ведет одновременно два начальных класса. Само задание было заменено очень быстро, едва ли за пару часов дети успели хоть что-то прочесть. Но общественники отметить произошедшее все-таки смогли.

«На наш взгляд, это нарушает как минимум 436-й федеральный закон — это воздействие на детские умы, информация, которая может причинить вред здоровью. Написали обращение в прокуратуру по этому поводу», — сказал руководитель Совета отцов Свердловской области Владислав Бальцевич.

Психологи в комментарии для РЕН ТВ отметили, что опасения семей школьников они скорее разделяют, чем осуждают. С одной стороны, в современном мире пушкинские намеки едва ли кого-то шокируют, но настолько явно обсуждать с детьми вопросы сексуальности, не делая это предельно аккуратно, тоже не стоит.

По словам психологов, эта книга вряд ли шокирует детей, но явно вызовет у них смех и непонимание. Зато малоизвестная сказка после всей этой истории словно бы обрела второе дыхание. О ней много говорится и пишется в интернете.