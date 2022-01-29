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    29 января 2022, 09:08

    Директор школы на Урале объяснил, почему учитель задал детям прочесть эротическую сказку Пушкина

    Директор школы на Урале рассказал, что учитель задал детям эротическую сказку Пушкина по невнимательности

    Ирэна Вороник

    Директор МБОУ СОШ № 3 города Режа прокомментировала историю с тем, что учительница этой школы задала детям в качестве домашнего задания сказку поэта Александра Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей», которая содержит эротический подтекст. Она отметила, что в ее юные годы почти никто и не подозревал, что сказки этого прославленного поэта могут говорить о таких вещах.

    Директор школы на Урале объяснил, почему учитель задал детям прочесть эротическую сказку Пушкина

    «Мы получили образование, в котором даже не могли подумать, что у Пушкина могут быть такие произведения. Может быть, по невнимательности, может быть, автоматически человек набрал не ту сказку», — сказала она.

    Директор добавила, что учитель сейчас ведет одновременно два начальных класса. Само задание было заменено очень быстро, едва ли за пару часов дети успели хоть что-то прочесть. Но общественники отметить произошедшее все-таки смогли.

    «На наш взгляд, это нарушает как минимум 436-й федеральный закон — это воздействие на детские умы, информация, которая может причинить вред здоровью. Написали обращение в прокуратуру по этому поводу», — сказал руководитель Совета отцов Свердловской области Владислав Бальцевич.

    Психологи в комментарии для РЕН ТВ отметили, что опасения семей школьников они скорее разделяют, чем осуждают. С одной стороны, в современном мире пушкинские намеки едва ли кого-то шокируют, но настолько явно обсуждать с детьми вопросы сексуальности, не делая это предельно аккуратно, тоже не стоит.

    По словам психологов, эта книга вряд ли шокирует детей, но явно вызовет у них смех и непонимание. Зато малоизвестная сказка после всей этой истории словно бы обрела второе дыхание. О ней много говорится и пишется в интернете.