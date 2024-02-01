Общество 01 февраля 2024, 10:15 Директор школы на Камчатке пригрозила ученику полицией за дополнительные порции в столовой Директор школы на Камчатке угрожала ученику полицией за доппорции в столовой РИА «Новости»

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В Елизовской средней школе № 3 пройдет проверка. В интернет попала аудиозапись разговора директора с девятиклассником, который съедал чужие порции в столовой. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

«Елизовская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об образовании в Елизовской средней школе № 3. <…> Оценят действия работников образовательного учреждения и организацию питания в нем», — сообщила пресс-служба.

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Поводом для проверки станет аудиозапись, которую опубликовал Telegram-канал «Масс Медиа Камчатка». Родители учеников пожаловались на директора. Женщина обрушилась на девятиклассника, который съедал в столовой порции своего друга-бесплатника и других детей. Ее тираду записали на диктофон.

«Ты не докажешь, что они [порции] остаются. Я буду говорить, что ты их воруешь и жрешь», — сказала она.

По словам родителей, школьники сами отказывались обедать и отдавали парню свою еду. Это не понравилось директору, она запретила ему приходить в столовую без платы и пригрозила полицией. Лишние порции женщина потребовала выбрасывать.

В Челябинске родители пожаловались на учительницу физкультуры. Во время урока она заставила школьника встать на колени.