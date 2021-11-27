Директор шахты «Листвяжная» не признал вину по делу об аварии
Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину по делу об аварии
Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков на заседании суда не признал свою вину по делу о трагедии на предприятии. В результате аварии погиб 51 человек.
Махраков обвиняется нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
«Вину в инкриминируемых деяниях [Махраков] не признал», — процитировало РИА «Новости» представителя СК.
Сегодня Центральный районный суд Кемерова должен избрать меру пресечения задержанным по делу о ЧП в «Листвяжной». Помимо Махракова были задержаны его первый заместитель и начальник участка.
Также Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников беловского территориального отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре подозреваемые составили акты о проверке штрека в шахте «Листвяжная», хотя фактически его проверка не проводилась.