Директор шахты «Листвяжная» не признал вину по делу об аварии

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков на заседании суда не признал свою вину по делу о трагедии на предприятии. В результате аварии погиб 51 человек.

Махраков обвиняется нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Вину в инкриминируемых деяниях [Махраков] не признал», — процитировало РИА «Новости» представителя СК.

Сегодня Центральный районный суд Кемерова должен избрать меру пресечения задержанным по делу о ЧП в «Листвяжной». Помимо Махракова были задержаны его первый заместитель и начальник участка.

Также Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников беловского территориального отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре подозреваемые составили акты о проверке штрека в шахте «Листвяжная», хотя фактически его проверка не проводилась.