Директор «Руспродсоюза» Востриков подтвердил рост цен на макароны из твердых сортов пшеницы

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил проблему, связанную с дефицитом твердых сортов пшеницы на российском рынке, из-за чего могут подорожать некоторые виды макарон. В то же время, по его словам, искусственного завышения цен нет.

«Ничего искусственного не складывается. Здесь надо четко разделять, что для макарон твердых сортов используют не муку высшего сорта. Это отдельная пшеница, которой не так много. Она в закупке в два раза отличается по стоимости. Здесь нельзя говорить, допустим, о вермишели либо макаронах из мягких сортов пшеницы. Действительно, есть неурожай, цена сама по себе не складывается на повышение. Точно спекуляций не может быть, потому что этот рынок более чем высококонкурентен», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в России растениеводческих хозяйств имеет множество. Просто для выращивания пшеницы твердых сортов требуется отдельный посевной материал и отдельные климатические условия. Основным местом ее произрастания в России считается Оренбургская область.

«Обычно макароны твердых сортов используются в ресторанном бизнесе либо покупаются, скажем так, гурманами. Поэтому изменения есть, да, мы знаем, что цена растет, но это продукт не массового спроса. Если взять соотношение, то понятно, что у нас население больше покупает обычную вермишель из муки высшего сорта», — заключил Востриков.

Ранее появилась информация о дефиците твердых сортов пшеницы в России. Связывают это событие с резкой засухой в Канаде и США, где выращивалась данная культура.