Директор российского колледжа попал на допрос в СК из-за критики Александра Невского

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов на своей странице в Facebook порассуждал о переименовании площади Свердлова в честь Александра Невского. Он назвал святого русского князя коллаборационистом. Теперь его допросят в СК.

«Я не знаю, какие последствия могут быть от этой ситуации, наверное, любые. Да и все ближайшие последствия прописаны в статье, по которой проверяют мой пост. Считаю, что история должна оставаться на страницах научных журналов. И точно Следственный комитет не место для академических дискуссий», — рассказал Чернышов изданию «Коммерсант».

Он отметил, что следователи проверяют его пост по статье 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России». Допрос назначили на 17 августа. Директор колледжа встретится с сотрудниками СК вместе со своим адвокатом.

В июне Чернышов на своей странице в Facebook назвал Александра Невского коллаборационистом во время дискуссии о переименовании площади Свердлова в Новосибирске в честь святого князя. Он отметил, что Невский якобы продался завоевателям за статус, а Ледовое побоище — это вообще выдуманный режиссером Сергеем Эйзенштейном эпизод истории, который попал в учебники.