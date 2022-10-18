Названы самые высокооплачиваемые профессии в новых регионах России | 360°

Общество 18 октября 2022, 05:39 Названы самые высокооплачиваемые профессии в новых регионах России SuperJob: стоматолог и механик стали самыми прибыльными профессиями в новых регионах РФ Shutterstock.com

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Сервис по подбору работы SuperJob составил перечень самых высокооплачиваемых профессий в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях России. В список вошли врачи-стоматологи, главные механики, комплектовщики и электрогазосварщики, сообщили «Известия».

Работодатели установили зарплату до 160 тысяч рублей в месяц, а также готовы предоставить бесплатное проживание. В сервисе по поиску работы размещено более 2,2 тысячи объявлений. Стоматологам готовы платить по 160 тысяч в месяц, главным механикам от 150 тысяч, электрогазосварщикам предлагают от 111 тысяч рублей.

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По данным SuperJob, самые низкие зарплаты предлагают учителям: всего три-восемь тысяч рублей. Невысокая зарплата у психологов, грузчиков, уборщиков и почтальонов. Им предлагают не более 10 тысяч рублей. Уровень зарплат по этим вакансиям значительно ниже минимального размера труда в России, который составляет около 15 тысяч рублей.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о создании в новых регионах России полноценных структур государственной власти. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки.