Директор рассказала о музее «Курска», обустроенном в школе

Директор школы № 134 Марина Никифорова рассказала об обустроенном в учреждении музее памяти затонувшей подводной лодки «Курск» и погибшим морякам.

12 августа 2000, ровно 20 лет назад, во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула атомная подводная лодка АПРК К-141 «Курск». Все 118 членов экипажа, которые были на борту, погибли.

Капитан второго ранга Сергей Дудко не учился в школе № 134, которая в настоящий момент носит его имя. Он родился в белорусском Пинске. Инициатива создать музей принадлежит местным депутатам и руководителям школы, а также матери моряка Софии Дудко, пишет сайт «Петербургский дневник».

Никифорова отметила, что в нынешнем году София передала музею фрагмент Андреевского флага. Он является настоящим флагом «Курска», с которым лодка ушла в свое последнее плавание. Фрагмент размером 5 на 10 сантиметров запаяли в пластик и поместили в ту самую витрину, в которой уже лежат фрагменты судна. Среди них кусочки корпуса, болты, а также ракушки, прилипшие к наружной обшивке.

Экспонаты присылают из разных городов, а ученики собрали 118 папок, посвященных членам экипажа. Они подшивают в них фото и рассказы о подводниках. В числе самых ценных предметов крестик мичмана Сергея Грязных и фотография жены и дочери капитан-лейтенанта Сергея Логинова, которую он носил в своем кармане.

Также здесь есть уголок Сергея Дудко и воссозданная офицерская каюта, которую изготовили и подарили музею Адмиралтейские верфи.