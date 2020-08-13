Директор рассказал о предотвращении теракта на «Премии Муз-ТВ» в 2010 году

Спецслужбы предотвратили теракт на «Премии МУЗ-ТВ» в 2010 году. Тогда в переполненном зрительном зале уже находился террорист, но силовикам удалось его задержать, не поднимая панику.

Директор канала «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров в тот день был на вручении премии и уже готовился к открытию церемонии, передает сайт Super.ru. Как вдруг к нему подошли два человека в гражданской одежде, предъявили удостоверения органов безопасности и сказали, что прямо сейчас в одном из вип-залов для звезд находится предполагаемый террорист. Они попросили Давлетьярова пройти между рядами в звездном «випе», так как он не привлечет внимание в отличие от них самих.

«Если начнут ходить неизвестные посторонние люди, то это привлечет внимание. Я в тот момент осознаю, что в зале находится 25 тысяч людей и идет прямой эфир. Медленно иду между рядами, а меня еще дергают постоянно: кто обнимает, кто поговорить хочет. И вот я уже прошел половину зала, остался один вип-сектор, когда сотрудники органов безопасности подошли и успокоили, что все решили», — рассказал Арман Давлетьяров.

Директор канала поделился этой историей в документальном фильме о самом себе, приуроченном к юбилею Давлетьярова — ему исполняется 50 лет. Фильм покажут 13 августа.