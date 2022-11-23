23 ноября 2022, 15:25
Директор проекта «Финуслуги» Алутин объяснил, как избежать ненужных покупок в «черную пятницу»
Директор проекта «Финуслуги» Алутин: еще до распродажи проанализируйте цены на товары
Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин в разговоре с изданием РИАМО объяснил, каким образом можно избежать ненужных трат во время «черной пятницы».
По словам специалиста, еще до начала распродажи можно проанализировать цены на нужные товары и определить сумму, которую вы готовы потратить без ущерба для себя и своей семьи.
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Алутин предлагает сравнить цену на один и тот же товар у разных продавцов и выяснить, реально ли продавец делает скидку. Что же касается покупок на маркетплейсах, можно положить товар в корзину и купить его в день распродажи.
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«Чтобы не выйти за рамки бюджета, заведите отдельную карту для покупок и положите на нее только ту сумму, которую планируете потратить. Это ограничит вас от спонтанных покупок», — отметил эксперт.
Кроме того, приложение любого банка позволяет установить лимит на покупки, резюмировал Алутин.
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