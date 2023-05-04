Общество 04 мая 2023, 19:09 Директор пожарно-спасательного колледжа Шарапов: мангал следует расположить на расстоянии не менее 5 метров от дома

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Большинство россиян на майских праздниках отправляются на пикник и жарят шашлыки. О правилах безопасности на природе рассказал директор петербургского пожарно-спасательного колледжа Сергей Шарапов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, жарить мясо необходимо исключительно в отведенных для барбекю зонах. При приготовлении шашлыка на дачном участке необходимо расположить мангал на расстоянии не менее пяти метров от дома.

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Шарапов отметил, что перед пикником также следует убрать весь мусор с участка.