Общество 05 июня 2023, 14:58 Директор по работе с персоналом Ольга Ковардакова рассказала, как избежать выгорания Директор по работе с персоналом Ковардакова: можно взять недельный отпуск и подумать

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Если вы столкнулись на работе с выгоранием, то писать заявление об уходе — не самая лучшая идея. Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила директор по работе с персоналом Ольга Ковардакова.

Она объяснила, что для решения проблемы можно взять недельный отпуск. Если и он не поможет, значит проблема обстоит гораздо глубже.

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«Вернувшись, вы можете почувствовать себя еще хуже. По сути, недельный отпуск — это „градусник“ вашего эмоционального состояния, после которого вы или вернетесь к коллегам с новыми силами, или задумаетесь о возможных проблемах на работе», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Можно задуматься о смене направления в работе, не уходя со своего места, а лишь взяв новые проекты, добавила Ковардакова.