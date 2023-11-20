Общество 20 ноября 2023, 15:11 Директор по продукту сети салонов красоты Котова назвала «чистый» маникюр новым трендом

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«Чистый» маникюр приобрел широкую популярность и стал новым трендом. Об этом рассказала директор по продукту сети салонов «Пальчики» Варвара Котова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, существуют два вида такой процедуры. Первый предусматривает «обнаженные» ногти без покрытия. Второй — нюдовые и молочные оттенки.

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«Минимализм в моде — сейчас очень актуальна эстетика здорового тела без лишних украшательств. Именно поэтому „чистый“ маникюр на пике популярности», — объяснила Котова.

Она добавила, что такой маникюр сочетается с каждым образом и подходит для любого мероприятия.