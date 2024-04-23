Общество 23 апреля 2024, 13:58 Директор по продажам «Авито.Работы» Роман Губанов предрек рост зарплат в сфере строительства в мае

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Директор по продажам «Авито.Работы» Роман Губанов в беседе с изданием Life рассказал, что в марте этого года зарплатные предложения увеличились сразу в нескольких сферах: строительства (+28%), ЖКХ и эксплуатации (+13%), производства и сельского хозяйства (+11%).

В мае денежных прибавок стоит ожидать все тем же сотрудникам, задействованным в строительстве, а также квалифицированным специалистам. Зарплаты увеличатся примерно на 10-20%.

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Как пояснил генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин, повышение зарплат в первую очередь затронет монолитчиков, каменщиков, кровельщиков и фасадчиков. В целом, рост окладов ожидается среди специалистов сельскохозяйственной отрасли, медицины, среди офисных сотрудников и сотрудников по обслуживанию клиентов.