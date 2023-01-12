Общество 12 января 2023, 14:49 Директор по персоналу Санина рассказала, можно ли привлечь опаздывающего из-за непогоды работника к ответственности Директор по персоналу Санина: работодатель вправе запросить письменное объяснение

Читать 360tv в

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в разговоре с изданием «Известия» рассказала, может ли работодатель привлечь к ответственности работника, который опоздал по причине плохих погодных условий.

Как отметила специалист, привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности нельзя, однако работодатель может запросить письменное объяснение.

Реклама

«Немаловажную роль будет играть тот факт, предупредил ли работник о нештатной ситуации, которая помешала ему приехать на работу вовремя или вообще не добраться до нее», — добавила эксперт.

Реклама

В том случае, если работник имеет на руках документы, подтверждающие уважительный характер произошедшей ситуации, то их следует приложить к объяснительной.