Общество 26 февраля 2024, 15:10 Директор по персоналу «Работа.ру» Санина: испытательный срок не является обязательным условием при приеме на работу

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Директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями» рассказала, что испытательный срок не является обязательным условием при приеме на работу. Решение о том, нужно его вводить или нет, полностью лежит на работодателе.

Эксперт пояснила, что если в трудовом договоре не прописан испытательный срок, то соискатель с первого дня становится полноценным сотрудником. Другое дело, что испытательный срок позволяет именно сотруднику оценить ценности и принципы работы компании.

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«Согласно Трудовому кодексу РФ и по общему правилу максимально испытательный срок может длиться три месяца. Если же трудовой договор заключается менее чем на шесть месяцев, испытательный срок не должен превышать две недели», — добавила Санина.